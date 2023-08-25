Bursa'da FETÖ operasyonu! Çatıda böyle yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 6'sı ile 1 kişi, gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.