Nevşehir’de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir'in merkeze bağlı Nar Beldesinde bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarında bulunan 11 katlı bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu iskelede çalışan işçiler, Ali Galip Erdoğan, Ali İlhan Abdullah Kaya iskelenin altında kaldı.İnşaatta çalışan diğer işçilerin meydana gelen olayı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Merkeze bağlı Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu iskelenin altında kalan 3 yaralı işçiyi çıkarttı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 3 yaralı işçi Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Abdullah Kaya isimli işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.