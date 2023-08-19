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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı
Ekleme: 19.08.2023 - 21:08 Güncelleme: 19.08.2023 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversite sınav puanını öğrenen adaylar, tercihte bulundu.

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği haber ise geldi.

Tercihler açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Tercih sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyuruldu. Sonuç belgesi gönderilmeyecek

ÖSYM tarafından adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuç ekranı çöktü

Sonucunu öğrenmek isteyen üniversiteli adaylarının yoğunluğundan dolayı sonuç sayfası çöktü.

Kayıt süreci haftaya başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS üniversite tercih işlemlerini 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında kabul etti.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

'Yerleşemeyen adaylarımız ek tercih sürecini takip etmeli'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır.

'Tüm gençlerimizi tebrik ederim'

YÖK Başkanı Erol Özvar da paylaşımında şunları kaydetti:

Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim

Kontenjan rakamları

2023-YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi.

Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor.

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı
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