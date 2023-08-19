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Bakan Kacır: Türkiye G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital güvenliğin tüm paydaşlar ve ülkeler için birincil öncelik olduğunu belirterek, "Türkiye, güvenli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır" ifadesini kullandı.

Ekleme: 19.08.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.08.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kacır: Türkiye G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kacır, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, 'Dijital Kamu Altyapısı', 'Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler' başlıklı oturumlara katıldı.

Kacır, toplantıda, Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler alanlarındaki çalışmalarını anlattı.

Türkiye'nin dijital kapsayıcılık adına 'Dijital Kamu Altyapısı'na önem verdiğini belirten Kacır, vizyonlarının kamu hizmetlerinin ülkenin her köşesine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır: Türkiye G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır

'TÜRKİYE G20 ÜLKELERİYLE ÇALIŞMAYA HAZIR'

Kacır, e-Devlet'in bugüne kadar 990 kurumun 7 bini aşkın hizmetinin yaklaşık 64 milyon kullanıcıya ulaştırılmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, ayrıca e-Nabız uygulamasının bir diğer entegre hizmet olduğunu ve sağlık sektöründe ezber bozduğunu kaydetti. Kacır, e-Nabız'ın, tedavi konumundan bağımsız vatandaşların tıbbi bilgilerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine olanak tanıdığını bildirdi.

Dijital güvenliğin tüm paydaşlar ve ülkeler için birincil öncelik olduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Siber saldırılar ve veri ihlallerinin bireyler, işletmeler ve hükümetler üzerinde geniş kapsamlı sonuçları ve etkileri olabilir. Dijital ekosistemin herhangi bir seviyesindeki bir olay veya ihlal, tüm ekosistemi bozabilir. Güvenlik tehditlerini önlemek ve azaltmak için işbirliğine dayalı bir çabanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Kapsamlı bilinçlendirme kampanyaları başlattık. Amacımız toplum, kamu ve özel sektördeki paydaşların eğitimi ve güçlendirilmesidir. Hedefimiz, gelişen dijital zorluklar karşısında iyi donanımlı ve dirençli, siber farkındalığa sahip bir toplum oluşturmak. Güvenli, emniyetli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için bir araya gelmeliyiz. Türkiye, güvenli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır.'

Bakan Kacır: Türkiye G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL BECERİLERİ

Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital beceriler alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile nitelikli insan kaynağının yaygınlaşması için toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Ortaokul ve lise öğrencilerine erken dijital beceri eğitimi sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin olduğunu ifade eden Kacır, 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak üniversite çağından itibaren iş gücüne katılımı artırmak için dijital okuryazarlığı güçlendiriyoruz. Yapay zeka başta olmak üzere, algoritmik düşünme, robotik kodlama ve yazılım gibi dijital beceriler yoluyla istihdamı teşvik etmeye yönelik çeşitli eğitim programlarımız ve projelerimiz var. Sanayinin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek için mevcut iş gücüne model fabrikalar ve dijital dönüşüm merkezlerinde eğitim olanakları sağlıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kacır, Türkiye'den gelen teknoloji girişimlerinin temsilcileri ve katılımcı ülkelerin bakanlarıyla görüştü.
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