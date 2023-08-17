Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü
Türkiye, sıcak hava dalgalarıyla kavrulmaya devam ediyor. Önce Eyyam-ı Bahur, ardından Basra sıcaklıkları nedeniyle bazı illerde rekor kırılarak, termometreler 45 dereceyi gösterdi. Bu sebeple birçok uzman isim, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan yurt genelinde bu hafta da bunaltıcı sıcaklıkların devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte il il 17 Ağustos hava durumu raporu...
Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı.Basra sıcak hava dalgasıyla birlikte Eskişehir'de rekor kırılarak, termometler 45 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, sıcak hava dalgası bir süre daha etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17 Ağustos hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
6-11 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtirken, sıcak havanın Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu raporu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık