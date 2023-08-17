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Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Türkiye, sıcak hava dalgalarıyla kavrulmaya devam ediyor. Önce Eyyam-ı Bahur, ardından Basra sıcaklıkları nedeniyle bazı illerde rekor kırılarak, termometreler 45 dereceyi gösterdi. Bu sebeple birçok uzman isim, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan yurt genelinde bu hafta da bunaltıcı sıcaklıkların devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. İşte il il 17 Ağustos hava durumu raporu...

Ekleme: 17.08.2023 - 09:18 Güncelleme: 17.08.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü
Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı.Basra sıcak hava dalgasıyla birlikte Eskişehir'de rekor kırılarak, termometler 45 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, sıcak hava dalgası bir süre daha etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17 Ağustos hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

6-11 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtirken, sıcak havanın Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu raporu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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