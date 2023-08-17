Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı.Basra sıcak hava dalgasıyla birlikte Eskişehir'de rekor kırılarak, termometler 45 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, sıcak hava dalgası bir süre daha etkisini gösterecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17 Ağustos hava durumu raporuna göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirtirken, sıcak havanın Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu raporu...MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 38°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 43°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANKARA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 39°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 42°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık