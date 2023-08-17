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CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı

Aydın’da CHP’li Efeler Belediyesi, hazinenin memur maaşlarının tamamını belediye hesabına yatırmasına karşın çalışan memurlarına maaşlarının tamamını yatıramadı. Memurlarla beraber kadrolu işçilerin maaşlarını da eksik yatıran belediyenin öncesinde hiçbir duyuru yapmaması tepki çekti. CHP’li belediyenin memur maaşlarının yüzde 75’ini, 28-29 bin alması gereken memurların 20 bin lira aldığı, 15-16 bin lira alması gereken kadrolu işçilerin de 10 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Çalışanlar maaşlarını eksik alırken Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve kardeşi Eralp Atay’ın Balkan gezisinde olması tepkileri bir kat daha arttırdı.

CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Ekleme: 17.08.2023 - 12:26 Güncelleme: 17.08.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
CHP'li Efeler Belediyesi hazinenin memur maaşlarının tamamını belediye hesabına yatırmasına karşın çalışan memurlarına maaşlarının tamamını yatıramadı. Efeler Belediyesi memurların yanında kadrolu işçilerin maaşlarının tamamını yatıramadı. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve kardeşi Eralp Atay Balkan gezisindeyken, maaşların eksik yatması büyük tepki çekti. 2004 yılından bu yana memur ve işçiler maaşlarının ilk kez eksik yattığı öğrenildi. CHP'li belediyenin memur maaşlarının yüzde 75'ini, 28-29 bin alması gereken memurların 20 bin lira aldığı, 15-16 bin lira alması gereken kadrolu işçilerin de 10 bin lira aldığı maaş aldığı ortaya çıktı. Maaşlarını eksik alan memur ve işçiler kalan tutarın ne zaman yatacağı konusunda herhangi bilgiye sahip değilken, Tümyerelsen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

PERSONELİN YOĞUN YAKINMALARI VE ŞİKAYETLERİ VAR
Tümyerel Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan devlet memurları ile kamu görevlilerinin 15 Ağustos 2023 maaşlarının, personele hiçbir duyuru yapılmaksızın ve herhangi bir kabul edilebilir gerekçe de belirtilmeksizin yüzde 75 dolayında banka hesaplarına yatırıldığı hususunda personelin yoğun yakınmaları ve şikayetleri sendikamız şubesine bildirildi.'

CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı

KALAN TUTAR FAİZİYLE ÖDENSİN
Bozkurt açıklamasına şöyle devam etti: 'Devlet memurları ile kamu görevlerinin maaşlarının eksik yatırılmasını gerekçesinin, yasal dayanağının ivedi olarak sendikamız şubesine bildirilmesini, ülkemizin son derece ağır ekonomik ve sosyal gerçekleri dikkate alındığında kamu görevlilerinin ağır şekilde mağduriyetine yol açacak kiralarını, elektrik, su, beslenme gibi zorunlu ihtiyaçlarını gidermelerini dahi ortadan kaldıracak bu uygulamanın ivedi olarak sonlandırılmasını talep ediyoruz. Eksiksiz maaş ödemelerinin yapılmasını söz konusu eksik ödeme nedeniyle personelin telafisi imkansız zararlarına sebebiyet verilmiş olacağı, görev yapan her bir devlet memuru ve kamu görevlisi için eksik ödenen tutar konusunda faiz alacağının söz konusu olacağı hususları dikkate alınarak mağduriyetin kamu hizmetlerinin aksamamasının önüne geçilmesi saygı ile arz ederiz.'

CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı

TEPKİLER ÜZERİNE BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Efeler Belediyesi gelen tepkiler üzerine geciken maaş ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Belediye, geçmiş dönem katı atık bedellerinin tahsil edildiğini, belediye işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan kısmının 21 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi. Efeler Belediyesi'nden belediye işçi ve memurların maaş ödemeleri hakkında açıklama yapıldı. Efeler Belediyesi açıklamasında, 'Yaptığımız basın açıklamasından kısa bir süre sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.30'da geçmiş dönemlere ait alacağımız olan 750 bin TL tutarındaki katı atık bedeli belediyemize ödemiştir.

CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı

Temmuz ayında Efeler halkından toplanan katı atık ücretleri, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü tarafımıza ödendiği takdirde, belediyemiz işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan miktarları da ödenecektir' ifadelerine yer verildi.

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