Yerel seçim çağrısını reddeden İYİ Parti’ye MHP'den sert yanıt: Teröristlerle aynı evi paylaşanlar komşuluktan kaçıyor

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye önemli bir çağrıda bulunarak, 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına' ifadelerini kullanmıştı.Bu gelişme sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP'nin İYİ Parti'ye yaptığı yerel seçim çağrısına ilişkin paylaşımda bulunarak, '26 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet' sözleriyle üstü kapalı şekilde bu çağrıyı reddetmişti.YEREL SEÇİM ÇAĞRISINI REDDEDEN İYİ PARTİ'YE MHP'DEN SERT YANITEskişehir'de konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik çağrısına gelen yanıt üzerine kritik açıklamalarda bulundu.'TERÖRİSTLERLE AYNI EVİ PAYLAŞANLAR KOMŞULUKTAN KAÇIYOR''İYİ Parti'den saçma sapan, hezeyan dolu pek çok açıklama geldi' ifadelerini kullanan Yönter, 'Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz' dedi.Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı hatırlatan Yönter, parti olarak her çağrılarını samimiyetle yaptıklarını kaydetti. Yönter, konuşmasında şunları söyledi:'Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi.İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz.''TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİRİLİŞ SÜRECİNDEDİR'MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, çağrılarını yinelediklerini ifade ederek, şunları söyledi:'Türkiye'nin hayrına gelin yerel iktidarda komşu olalım. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa, masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki Orta Doğu'da bir toplantı olsa bu toplantıya ismen davet edilseniz toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda masada eğer isminiz yoksa menüye bakın, mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Yahu menüde var sizin isminiz. Menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız, üstelik Türkiye'yi yemek isteyenler var. Türkiye'yi menüye almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız?Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi kesintiye uğratamayacak.'