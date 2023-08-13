CHP'li İBB bildiğiniz gibi! Reklam var metro yok

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet yerine reklam kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattı arasındaki üç istasyonu açmadan reklamını yaptı. Yol kenarında, "5 yeni metro açtık" billboard ilanında metro hattını açtıklarını söyledikleri hattın olmadığı görüldü. Vatandaşlar, İBB Başkanının açmadığı metro hatlarının reklamını yapmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Kuleli İlköğretim Okulu binasının hemen yanındaki İBB reklam panosunda "5 metro açtık" şeklinde verdiği hat isimlerinden Ataköy - İkitelli Metrosu'nun duraklarının AK Parti döneminde yapılan durakların açılmadığı kaderine terk edildiği görüldü.İBB'nin reklam panosunda açıldığı söylenen Ataköy İkitelli metrosunun duraklarına giden vatandaş AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan başka hiçbir çalışma yapılmadığını ve açılmadığını görünce tepki gösterdi.İBB'nin açılışını yapmadığı hizmetleri bilbortlarda açmış gibi reklamını yapmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlardan A.K., "İBB projesini durdurduğu Ataköy ikitelli metrosunun açtık diye reklamını bilbortlarda yapmaktadir.Bu metronun durakların üç tanesi Yenibosna Mahallesi'nde de AK Parti döneminde yapımı başlayan Çobançeşme metro durağının çalışmalarını durdurdu.(Çoban çeşme mevki, İhlas metro Durağı ve Doğu sanayi sitesi) bilborttaki açtık yazısına göre gittiğim üç durak da kapalı. 153'ü de arayarak durakların kapalı olduğunu şikayette bulundum" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde hayata geçirilen ve Atatürk Havalimanı Aksaray arasındaki Yenibosna durağını iptal etti.İBB tarafından Yenibosna durağının iptal edilmesi nedeniyle vatandaş tramvaya binmek için Şirinevlere kadar yürümek zorunda kaldı.