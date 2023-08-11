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Beyaz Gazete
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu duyurdu.

Ekleme: 11.08.2023 - 09:12 Güncelleme: 11.08.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit olduMilli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz' denildi.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

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