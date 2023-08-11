Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya ve Ardahan çevreleri, Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ver çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli'nin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 18°C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL 11°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 33°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 27°C, 33°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 19°C, 32°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 18°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 20°C, 25°CSabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 20°C, 24°CSabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 20°C, 32°CÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 29°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 21°C, 32°CParçalı bulutluTRABZON 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 18°C, 34°CParçalı bulutluKARS 15°C, 34°CParçalı bulutluMALATYA 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkVAN 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 29°C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 29°C, 41°CAz bulutlu ve açık