MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Geniş çaplı operasyonlar devam ettiği belirtilen açıklamada, "Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı."Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecekSon dakika! MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak!Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır."