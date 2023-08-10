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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 53 kişi yakalandı

Kentte polis ekiplerince yapılan çalışmada 53 kaçak göçmen yakalanırken olayla ilişkisi olduğu tespit edilerek yakalanan 11 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 10.08.2023 - 13:19 Güncelleme: 10.08.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 53 kişi yakalandı
Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor. Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Bu kez de operasyonun adresi Kırklareli oldu.

11 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Göçmen Kaçakçılığı suçlarıyla ilgili yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 2023 yılı 9 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında olan dönemde sürdürülen çalışmalarda “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi.

Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

53 göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Çalışmalarda, 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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