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ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale

ABB'de Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihalelerine hergün bir yenisi ekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın 1 aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyon TL'lik ihale verdiğini belgeleriyle ortaya çıkardı.

ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
Ekleme: 10.08.2023 - 12:32 Güncelleme: 10.08.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
ABB Meclis Denetim Komisyonu tarafından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin ihalede usulsüzlük yaptığına dair bulguların ortaya çıkarılmasının ardından CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, ABB Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısında kürsüden ABB Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın'a meydan okudu. Işık'ın meydan okumasına cevap veren Yalçın 'Hodri Meydan' dedi.

Nihat Yalçın; 'ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Yani bir aile 12 tane şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale almış. İhale bedeli 1 milyar 594 milyon lira. Biz bunları tespit edip gerekli suç duyurusunu yaptık.' şeklinde konuştu.

ABB Meclis toplantısı Ağustos ayı 1'inci oturumunda söz alan CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, ABB Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın'a karşı, 'Ankaralıların huzurunda, Nihat Bey'in söyledikleri doğruysa ben istifa ediyorum. Yalansa kendisi de istifa edebiliyor mu?' ifadelerini kullandı. Işık'a ihalelere katılan şirketlerin isimlerini ve sahiplerinin isimlerini tek tek söyleyerek cevap veren Yalçın, 'Hodri meydan' dedi.

ABB Meclis kürsüsünden meclis denetim komisyonunda ABB'nin yaptığı ihalelerde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasının ardından CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, Yalçın'a raporu ispatlaması çağrısında bulunarak ispatlamazsan 'istifa et' dedi.

'BEN SEREFİMİ ORTAYA KOYDUM DEDİM AYNI HASSAİYETİ KENDİSİNDEN BEKLİYORUM'

CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık'a cevap veren ABB Meclis Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın konuştu, 'CHP'li Meclis Üyesi Ertan Işık, bizim Denetim Komisyonu çalışmalarımız neticesinde oluşturduğumuz rapor ile ilgili birkaç maddeye kendince cevap verdi.

Baktığımız zaman Mansur Yavaş ve Ertan beyin etrafında bulunan algı ekibi tarafından hazırlanmış, yalan yanlış bazı bilgilerin olduğu birkaç sayfalık yazıdan ibarettir söylenenler. Ertan Işık kürsüde aynen şunları söyledi 'Bir ailenin 12 tane şirketine, 27 tane, toplamda 1 milyar 594 milyon liralık iş verildiğini iddia ediyorsunuz. Ayrıca bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuşsunuz.

ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale

Suç duyurusunun sonucunu beklemeyelim. Size çağrıda bulunuyorum bu iddiaların doğruluğunu ispat edin ben istifa edeceğim. Eğer ispat edemezseniz siz istifa edeceksiniz' dedi. Tabi ki ben de 'sadece bu tespitimiz değil 184 sayfalık komisyon raporumuzun tamamı ile ilgili bırakın bir konuda yanlış yapmayı. Bir cümlesinin bile yanlış olduğunu doğrulayın şerefimi ortaya koyuyorum istifa ederim' dedim. Aynı hassasiyeti kendisinden de bekliyorum.' İfadelerini kullandı.

'BÜROKRATLAR KENDİNİ KURTARMAK İÇİN IŞIK'I YEM ETTİLER'

Yalçın şöyle devam etti; 'Ben yalan yanlış bilgi yazar mıyım. Bunların hepsi ispatlı. Kalem kalem hepsi ortada. Kabadayı bibi çıkıp, her sözün arkasında duran, hak, hukuk adalet diye konuşan bir insan gereğini yapmalıdır. Ben söylediklerimin arkasındayım. Yazdığımız her şey noktası virgülüne kadar doğrudur. Biz bu bilgileri ABB'nin sisteminden aldık.

ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale

Eğer yanlış varsa yine kendilerinin verdikleri bilgilerde yanlış vardır. Burada yazan her şeyin belgesi, ispatı var. Bürokratlar kendini kurtarmak için Işık'ı yem ettiler. Ben bunu da kendisine söyledim. Bunlar 180 sayfa ömründe okumamıştır. Biz günde 5 saat uyuyarak 3 ay buna çalıştık. Günde yeri geldi 18 saat çalıştık.' şeklinde konuştu.

AYNI AİLE FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ABB'DE VURGUN YAPMIŞ!

Söz konusu denetim raporunda ortaya çıkarılan bulgularda ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Söz konusu şirket sahipleri ve şirketleri şu şekilde sıralandı;

ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale

Raporda İlknur Gözel isimli şahsın, 'Proyap İnş. A.Ş, Vektörel Proje Müh. İnş. A.Ş, Matris Alt. Müh. A.Ş, Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü ortaya çıktı. Ayrıca Proyap İnş A.Ş'nin de Matris Alt. Müh. A.Ş'nin şirket paylarının tamamına sahip olduğu belirtiliyor.
Eren Kılavuz isimli şahsın, Irman San. Müh. İnş. A.Ş'nin eski hisse sahibi olduğu belirtilirken söz konusu şirketin şu anki hisse sahibinin Proyap A.Ş olduğu vurgulandı. Ayrıca Eren Kılavuz'un da Matris Alt. Müh. A.Ş'de geçmişte hissesi olduğu belirtildi.

Ali Kılavuz isimli bir başka şahsın ise Yoljan Mak. İnş. A.Ş'de hem hisse sahibi hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı.
Ruhi Kılavuz isimli şahsın da Ulaş San. Müh. İnş. LTD. ŞTİ'de hisse sahibi ve şirket müdürü olduğu anlaşıldı.
Özlem Kılavuz isimli kişinin de Skorer Sayaç LTD. ŞTİ'nin eski hisse sahiplerinden olduğu görüldü.

Ahmet Kılavuz'un da Dikyol Mak. Akaryakıt A.Ş'nin eski ortaklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu denetim raporunda KLV İnş. A.Ş ve Proyap İnş. A.Ş'nin aynı adreslerde olduğu ortaya çıktı. Yine bu gruba dahil firmalardan Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş ve İnterkon Müh. Müşavirlik A.Ş'nin adreslerinin aynı binada olduğu anlaşıldı.
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ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
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