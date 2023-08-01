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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan’a gidecek

Ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katılacak olan Yılmaz, Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ekleme: 1.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 1.08.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan’a gidecek
PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen PNS BABUR, PNS BADR ve PNS KHAIBAR denize indirilmişti. Projenin 4'üncü gemisi PNS TARIQ ise 2 Ağustos'ta Karaçi Tersanesi'nden denize indirilecek.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde devletten devlete anlaşma modeliyle Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da eş zamanlı inşa edilen PN MİLGEM gemileri, uzun menzilli etkin sensör ve silah sistemlerine, düşük radar kesit alanı ve düşük akustik izine, yüksek güvenilirlik ve caydırıcılığa sahip bulunuyor.

ASFAT, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 6 Eylül 2018'de imzaladığı sözleşme kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak o dönem Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracat projesini gerçekleştirmişti.

PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen birinci gemi PNS BABUR'ün denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.

İnşa edilen ikinci gemi PNS BADR'ın denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen'in katılımıyla 20 Mayıs 2022'de Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilmişti.

Projenin 3. gemisi PNS KHAIBAR'ın töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla 25 Kasım 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.
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