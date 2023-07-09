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Kızılay Başkanlığı’na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi

Türk Kızılay’ın bugün gerçekleştirdiği seçimde Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olarak genel başkanlığa seçildi. Böylelikle 155 yıllık Türk Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilmiş oldu.

Ekleme: 9.07.2023 - 17:22 Güncelleme: 9.07.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Kızılay Başkanlığı’na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildiKerem Kınık, geçtiğimiz mayıs ayında Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

İstifa kararının ardından Kızılay Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı.

Bugün Kızılay'ın Ankara Etimesgut Yerleşkesi'nde seçimli Genel Kurul toplandı.

Fatma Meriç Yılmaz genel başkan oldu
Genel Kurul'da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Oyların tamamını aldı
Fatma Meriç Yılmaz, Olağanüstü Genel Kurul'da katılan 535 delegenin tamamının oyunu aldı.

2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekâlet ediyordu.

CV'si ile dikkat çekiyor
Yeni Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise CV'si ile dikkat çekiyor.

Kızılay Başkanlığı'na Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildiKızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz
İşte Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz 1975 Ankara doğumludur. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

Profesör ünvanını aldı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Kritik görevleri başarıyla tamamladı
2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır.

8 yıldır Kızılay yönetiminde görev yapıyor
2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.
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