Elazığ'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Traktöre arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da Hankendi mevkisinde M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki sürücü ile S.K., A.K. ve E.K. yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedaviye alındı
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.