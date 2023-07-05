Rekor ek zam! Enflasyon ve refah payı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Temmuz emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Emekli zammı düzenlemesi milyonların alım gücü yükselecek. Bugün TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 2023 Temmuz emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ek zam belli olacak. 3 veri emekli zammı için referans olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli zammı düzenlemesi EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli maaşı zammı rekor ek zamla belirlenecek. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Bu rakamlar refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı olacak. Nihai zam oranları refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak. Emekliye kademeli zam formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memura zam, asgari ücrete temmuz zammı çalışmalarını yürüttü.
İlk düzenleme asgari ücrete zam adımı oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Sıra emekli zammı ve memur maaşları düzenlemesine geldi.
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti.
Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN 3 DEĞER REFERANS OLACAK
Ocak döneminde yapılan yüzde 14,60 ek zam artışı,
Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm emekli-memur maaşları için bir referans olacak.
Emekliye zam düzenlemesi için asgari ücretin yüzde 15'in üzerinde refah payı ile belirlenmesi bir diğer önemli referans
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ
5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç kesinleşecek
Refah payı ve yeni düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e intikal edecek
Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
TASLAK ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN BÜTÇE HAZİNE'DEN
6 aylık enflasyon oranının belli olması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.
OCAK 2023'TE EMEKLİ REKOR EK ZAM ALDI
Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Meclis düzenlemesi ve Resmi Gazete süreçlerinin ardından emekliler yüzde 14,60 refah payı ile yüzde 30 zam almış oldu.
En düşük emekli maaşı 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından da ara zamla 7500 TL'ye yükseldi.
TEMMUZ DÖNEMİNDE DE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI REKOR EK ZAM İLE BELİRLENECEK
Temmuz 2023 döneminde yapılacak ek zamların yüzde 15-25 arasında belirlenerek Ocak döneminin üzerine çıkmasıyla rekor tazelemesi bekleniyor.
TEMMUZ 2023 EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL YAPILACAK?
Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek.
Daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek
Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak
Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek
Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Bu nedenle kademeli zam formülü öne çıktı.
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Sınıflandıracak olursak;
7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45
10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40
15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35
20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE ÇALIŞMA VAR
En düşük emekli maaşının da Temmuz ayında yeniden belirlenmesi de masada bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için taban aylık 2023 yılında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114 artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılmıştı.
Bu rakamdan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlandı. Yani;
Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5625 TL,
Yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3750 TL,
Yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1875 TL aldı.
En düşük emekli maaşının yeniden artması yeniden gündeme geldi.
Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Bu rakamın artması durumunda taban aylığa göre ödeme alan dul ve yetimlerin aylıkları da yükselecek.
EMEKLİ ZAMMI KÖK MAAŞA UYGULANACAK
En düşük emekli maaşı maaşı ara dönemde yüzde 36 artışla 7500 TL'ye, bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Yani bu rakamın altında kök maaşı olanlar devlet desteği ile 7500 TL maaş alıyor. Uygulanacak zam oranı kök maaşlara uygulanacak ve rakamlar yine 7500 TL'nin altında kalırsa bu taban aylığa tamamlanacak.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN TORBA YASA İLE MECLİS'E GELECEK
15 Temmuz'da Meclis tatile giriyor. Bu tarihten önce hem emekli hem de memur maaş düzenlemeleri 1. torba yasa ile yasalaşacak.
2. TORBA YASA İLE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK
1. torba yasa sonrası 2. bir torba yasa daha gelecek. Bunun içerisinde ev hanımlarından memur emeklisine ve SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesine kadar hemen hemen her kesimden vatandaşı ilgilendiren başlıklar yer alacak.