Rekor ek zam! Enflasyon ve refah payı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı düzenlemesi EYT'lilerin de maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli maaşı zammı rekor ek zamla belirlenecek. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı bugün belli olacak. Bu rakamlar refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı olacak. Nihai zam oranları refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak. Emekliye kademeli zam formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memura zam, asgari ücrete temmuz zammı çalışmalarını yürüttü.İlk düzenleme asgari ücrete zam adımı oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Sıra emekli zammı ve memur maaşları düzenlemesine geldi.6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti.Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.Ocak döneminde yapılan yüzde 14,60 ek zam artışı,Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm emekli-memur maaşları için bir referans olacak.Emekliye zam düzenlemesi için asgari ücretin yüzde 15'in üzerinde refah payı ile belirlenmesi bir diğer önemli referans5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç kesinleşecekRefah payı ve yeni düzenleme kamuoyu ile paylaşılacakEmekliye zam düzenlemesi Meclis'e intikal edecekDüzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecekGenel Kurul'da oylanarak yasalaşacakBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.6 aylık enflasyon oranının belli olması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Meclis düzenlemesi ve Resmi Gazete süreçlerinin ardından emekliler yüzde 14,60 refah payı ile yüzde 30 zam almış oldu.En düşük emekli maaşı 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından da ara zamla 7500 TL'ye yükseldi.Temmuz 2023 döneminde yapılacak ek zamların yüzde 15-25 arasında belirlenerek Ocak döneminin üzerine çıkmasıyla rekor tazelemesi bekleniyor.Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek.Daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecekYüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacakMilli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecekSadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Bu nedenle kademeli zam formülü öne çıktı.Sınıflandıracak olursak;7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 4510 bin-15 bin TL arasına yüzde 4015 bin-20 bin TL arasına yüzde 3520 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.En düşük emekli maaşının da Temmuz ayında yeniden belirlenmesi de masada bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için taban aylık 2023 yılında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114 artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılmıştı.Bu rakamdan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlandı. Yani;Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5625 TL,Yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3750 TL,Yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1875 TL aldı.En düşük emekli maaşının yeniden artması yeniden gündeme geldi.Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Bu rakamın artması durumunda taban aylığa göre ödeme alan dul ve yetimlerin aylıkları da yükselecek.En düşük emekli maaşı maaşı ara dönemde yüzde 36 artışla 7500 TL'ye, bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Yani bu rakamın altında kök maaşı olanlar devlet desteği ile 7500 TL maaş alıyor. Uygulanacak zam oranı kök maaşlara uygulanacak ve rakamlar yine 7500 TL'nin altında kalırsa bu taban aylığa tamamlanacak.15 Temmuz'da Meclis tatile giriyor. Bu tarihten önce hem emekli hem de memur maaş düzenlemeleri 1. torba yasa ile yasalaşacak.1. torba yasa sonrası 2. bir torba yasa daha gelecek. Bunun içerisinde ev hanımlarından memur emeklisine ve SSK, Bağ-Kur prim eşitlemesine kadar hemen hemen her kesimden vatandaşı ilgilendiren başlıklar yer alacak.