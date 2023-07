İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Her ne kadar Türkiye, Finlandiya ve İsveç'le ortaklaşa imzalanan 3'lü momerandumda İsveç, Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ifade etse de ülkede yaşananlar bu durumun tam aksini gösteriyor.İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırının insani temellerle bağdaşmasının mümkün olmadığının altını çizdi.Başkan Erdoğan'ın ardından ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da benzer bir açıklama geldi. Fidan, 'Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, acil olarak toplandı. Atılacak ortak adımları Sayın Safadi ile ele aldık. Filistin davası ve Mescidi Aksa başta olmak üzere, kutsal mekanların statüsü konusunda tam bir fikir birliğimiz mevcut' ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, İsveç'in NATO'ya üyeliği sürecini nasıl etkileyeceğiyle ilgili soruya ise, 'Özellikle İsveç'te bu tür eylemlerin kamu koruması altında yapılması daha çok düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunun bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda İsveç'in aldığı kararların, pratikte uygulamasını göreceğiz. Türkiye olarak, zaman baskısının bu konuda metot olarak kullanılmasını tasvip etmedik. Biz, prensipli olarak konuya yaklaştık.Madrid'de mutabık kalınan anlaşma çerçevesinde, İsveç tarafının da tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi terörle mücadele açısından yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında, rahatlıkla her türlü eylem organize edebildiği, onlara bilerek veya bilmeyerek ev sahipliği yaptığı ortamda, bizim çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil. Ama, İsveç gayretlerine devam edip ev ödevlerini yerine getirirse her zaman için başka alternatifler de mevcut' dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveç'le ilgili yaptığı açıklamalar ise dünya gündemine düştü. Voa News, Fidan'ın Başkan Erdoğan'ın 'ev ödevi' sözlerini tekrar ettiğini ifade etti.Aynı zamanda gazete, terör örgütü PKK'nın ABD ve Avrupa tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini ve Türkiye'de yıllardır gerçekleştirdiği eylemlerde on binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ifade etti.ABC News da benzer bir habere yer vererek Fidan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayı üzerinde durduğunu, bunun İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kimlik sorgulamasına neden olduğunu ifade etti.Associated Press (AP) de Fidan'ın açıklamalarını gündeme getiren gazeter arasındaydı. Ayrıca İsveç'te üst düzey bir piskoposun olayın tüm inananlara bir saldırı niteliğinde olduğunu ifade ettiğini de dile getirdi.Times of Israel ise Türkiye'nin İsveç'te Kur'an yakılmasına izin vermesinin İsveç'in güvenilirliğini sorgulattığını söylediğini dile getirdi.Wio News ise Fidan'ın zaman baskısı sözlerini gündeme getirdi. Gazete, Fidan'ın Türkiye'ye yapılan 11-12 Temmuz'daki Vilnius NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'i NATO'ya kabul etmesine yönelik baskılara için asla taviz vermeyeceklerini dile getirdiğini ifade etti.Yunan medyası da Fidan'ın 'baskı' açıklamasını gündeme getirdi. Liberal gazetesi Fidan'ın 'İsveç'in NATO'ya girmesi yönündeki baskılardan etkilemeyeceğiz' sözlerini manşetine taşıdı.Başkan Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından İsveç'e sert çıkmıştı. Erdoğan, 'İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirdi, bu bir nefret suçu. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca hiçbir hak hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar.' demişti.Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şöyle:Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, cami önünde gerçekleştirilen menfur eyleme münferit bir hadise gözüyle bakamayız. Bu saldırıları batıda habis bir ur misali yayılan Müslüman ve İslam düşmanlığı hastalığının yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. Batı dünyası bu konuda hiçbir adım atmıyor. 4 yıl önce Yeni Zelanda'da 51 Müslümanın şehit edildiği terör eyleminden hala ders alınmıyor.Günümüzde Müslümanlar için inançlarını özgürce yaşamak giderek zorlaşmaktadır. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanlara değil Musevilere, Afrikalılar, Romanlara ve göçmenlere de yönelmektedir. Önceki hafta yüzlerce mülteciye mezar olan gemi faciasında buna bir kez daha şahit olduk. İnsanı kurtarmak için ciddi hiçbir emek harcanmadığı gibi yüzlerce kişinin ölümü Titanik'i görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı. Kısa sürede unutulup gitti. Bunlar asla istisnai hadiseler değildir.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırırken, uluslararası ajanslar Erdoğan'ın sinyallerinin 'olumsuz' olduğundan bahsetmişti.Voanews, Erdoğan'ın İsveç'e 'ev ödevi' çağrısında bulunduğundan bahsetti. Gazete, şu an için durumun belirsiz olduğuna vurgu yaptı.AP de aynı şekilde Erdoğan'ın görüşünün olumsuz olduğuna vurgu yaparak, 'Erdoğan, İsveç'in daha yapacak çok şeyi olduğundan bahsetti' sözlerine yer verdi.Kathimerini ise Erdoğan'ın Türkiye'nin 'kırmızı çizgilerinden vazgeçmediğini' söylediğine dikkat çekti.Washington Times da 'ev ödevine' vurgu yaparak, 'Erdoğan'a göre İsveç'in ev ödevini tamamlaması gerekiyor' dedi. Aynı zamanda haberde İsveç'teki İslam düşmanlığından da bahsedildi.Reuters da Erdoğan'ın İsveç'e teröristleri durdurma çağrısında bulunduğundan bahsetti. Haberde, 'Türkiye daha önce defalarca bu konuda İsveç'e uyarıda bulundu' denildi.