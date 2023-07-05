Gaziantep’te fabrika yangını: 35 milyon dolarlık zarar var

Güneydoğu Anadolu'nun incisi Gaziantep'in 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika, cayır cayır yandı.Sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, 40 araç ve 90 itfaiye personelinin çalışması sonucu dün akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı.Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilendi, fabrikada da ciddi hasar meydana geldi.Sabah saatlerine doğru tamamen söndürülen yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise sürüyor.Yaralı olarak hastaneye kaldırılanların da tedavisine devam ediliyor.Bugün fabrikaya giden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çeber, şunları söyledi:Üzücü bir fabrika yangını yaşadık. Allah tekrarından bütün sanayicilerimizi ve şehrimizi korusun. Yangın, firmamızın daha çok depo olarak kullandığı ve pamuk bulunan kısımda geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bazı kanaatlerimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firma sahiplerinin de bu konuda gözlemleri var. Bunu netleştireceğiz.En büyük tesellimiz ölü ya da ciddi yaralımızın olmamasıdır. Dumandan etkilenen bir kaç işçimiz var ve onlara hemen müdahale edildi. Şu anda da durumları iyi. Yangın söndürüldü ama meydana gelen kayıp hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkilileri yaklaşık 35 milyon dolar civarında bir kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü ve yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar.