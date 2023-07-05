Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü

Fransa'da 7 gün önce başlayan kaos, şiddetini artırarak devam ediyor. 27 Haziran günü başkent Paris’in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki Nahel M. adlı sürücünün Fransız polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı. Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı. Genci öldüren polis açığa alınıp, tutuklansa da öfkenin dinmesine yetmedi.Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı.10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Fransa'da her geçen gün yeni bir olay yaşanırken, polis göstericilere şiddet uygulamaya başladı.Marsilya kentinde yaşanılan olay gösterileri daha da alevlendireceğe benziyor. Fransız polisi bir kişiyi daha öldürdü. 27 yaşındaki bir göstericinin polisin plastik mermisiyle göğsünden vurulduktan sonra öldüğü bildirildi. Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M'yi öldürmüştü. Nahel'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.