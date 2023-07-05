En popüler tarayıcılar belli oldu: Kullanıcılar şokta!

Kullanıcıların en çok merak ettiği ve tercih ettiği tarayıcılar, sıralamalar açıklandı ve sonuçlar görenleri şaşkına çevirdi.Herkesin internet deneyimini renklendiren tarayıcılar, kullanıcıların günlük hayatının vazgeçilmez parçaları haline geldi.Bu ayın popülerlik sıralamasında ise her zamanki gibi birbirinden iddialı rakipler yarıştı. Kimi hızıyla öne çıktı, kimi kullanıcı dostu arayüzüyle göz doldurdu. Teknoloji ile ilgili bazı alanlarda veriler toplayan Statcounter ise kısa süre Haziran 2023 itibariyle dünya genelinde ve Türkiye'de en popüler tarayıcıları paylaştı.Bu sıralamada zirveyi kimin kapıp, kullanıcıların kalbini çalacağı merak ediliyordu. Türkiye'nin en çok tercih edilen tarayıcısı, heyecanla açıklanan sonuçlarla ortaya çıktı!