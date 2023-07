CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor

Konuşmasında ne 1,5 milyon liralık lüks tatiline ne de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler sıraladığı için tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı ise savunmaktan geri durmadı.'CHP tek adam partisi değildir, her zaman kadro partisi olmuştur' diyerek icraatıyla çelişen bir açıklamaya daha imza atan Kılıçdaroğlu'nun cılız sesle alkışlanması da dikkat çekti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yapan Kılıçdaroğlu, 'Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Bu başarı hepimizindir. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman karşınıza dikilirim.Bu sayıyı artıracak değişimleri üretme görevi de benimdir' şeklinde konuştu.Öte yandan grup toplantısındaki konuşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu'na binlerce 'istifa' mesajı yağdı.CHP'lilerin paylaştığı yorumlar arasında, 'Ne söylediğin kimsenin umurunda değil.Bu saatten sonra bu ülkeye yapacağın tek iyilik, istifa etmektir''Toplantıyı çabuk bitirmeyin, Tanju Özcan yola çıktı geliyor' şeklindeki ifadeler ilgi odağı oldu.'Atatürk'ün kürsüsünden in ve istifa et'