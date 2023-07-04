Bugün hava nasıl olacak? Sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 20°C, 34°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 21°C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 23°C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde Toroslar mevkisi kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN 27°C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 16°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 34°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 23°C, 28°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 19°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON 20°C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreler ile bugün (Salı) öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 28°CParçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 21°C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN 13°C, 26°CParçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkG.ANTEP 23°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞ.URFA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık