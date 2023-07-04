  • USD: 26,03 - 26,08
  • EURO: 28,34 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bugün hava nasıl olacak? Sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2023 Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl okacak? İşte 4 Temmuz hava durumu...

Ekleme: 4.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 4.07.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Bugün hava nasıl olacak? Sağanak etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde Toroslar mevkisi kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 16°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreler ile bugün (Salı) öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 21°C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

G.ANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Ş.URFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Bakan Koca'dan 'kızamık salgını' iddialarına cevap: Salgın durumu söz konusu değil
CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!
Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!
CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü .
Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
CHP'de Aytuğ Atıcı'nın görevine son verildi
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı
'Erdoğan sinyali verdi!' Türkiye gündemi belirledi
Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında: Hepsi söylediği bir kelimeye dikkat çekti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
CHP ve İyi Parti esnafa karşı birleşti! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı AYM'de savunacak
CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Fahiş kira artışlarına karşı net mesaj
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı: 5 ildeki öğretmenler 22 il için tayin isteyebilecek
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer! .

O ili yılanlar bastı! Uzmanlar uyardı: Bu kokuyu alırsa sizin de evinize girer! .

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor