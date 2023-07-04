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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Ekleme: 4.07.2023 - 08:57 Güncelleme: 4.07.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

1Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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