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'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek

CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarına 'adalet' yürüyüşüne çıkarak destek veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel başkanlığı için destekleyeceği ismi açıkladı. Gönlünden geçen kişinin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Özcan, "Aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim." dedi.

'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
Ekleme: 4.07.2023 - 22:20 Güncelleme: 4.07.2023 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
Yedili Masa'nın tarihi hezimet aldığı Cumhurbaşkanı Seçimleri'nin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarı gün geçtikçe şiddetleniyor.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği seçimde alınan yenilgi sonrası sorgulanmaya başlandı.

Parti içinden ve CHP'liler tarafından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan çekilmesi adına bir çok kez sesler yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerine getirilmek istenen isim olarak öne çıkarıldı.

İmamoğlu'ndan 'İktidar İçin Değişim' manifestosu

Partililerin desteğiyle kendisini öne çıkartan İmamoğlu da 'genel başkanlık' yönünde bir çok kez açıklamada ve atılımlarda bulundu. İmamoğlu son olarak ise bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda 'İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir.' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmak için hamleleri sürerken, 'CHP'den kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adamlığına' karşı Bolu'dan Ankara'ya 'adalet' yürüyüşü başlattı.

Tanju Özcan CHP genel başkanlığı için desteklediği ismi açıkladı

'Kılıçdaroğlu'nu indirmeye gidiyorum' diyerek dün başlattığı ve 10 gün sürecek yürüyüşüne devam eden Özcan'da bugün ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Habertürk TV'de ana haber bültenine bağlanan Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için desteklediği ismi açıkladı.

Gönlünden geçen kişinin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Özcan, 'Aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim.' dedi.

'İmamoğlu'nu desteklemeye hazırım'

Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Benim gönlümden geçen Genel Başkan adayı Sayın İmamoğlu. İmamoğlu benim babamın oğlu değil. Muharrem İnce'yle olduğu gibi yakınlığımızda yok kendisiyle. Ama ben sokakta insanlarla konuşan bir siyasetçiyim. Aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim. Sayın Kılıçdaroğlu koltuğundan indirilebilirse bu partide genel başkanlık yapabilecek çok sayıda isim var.'
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'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
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