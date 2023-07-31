Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı

İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin lehine olmayan oyları cebine koydu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

CHP’de mahalle delegeleri seçimi devam ediyor. İstanbul'un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde bugün gerçekleşen seçimler skandal görüntülere sahne oldu.Delege seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, oyların sayıldığı sırada CHP liderinin lehine olmayan oyları, cebine koydu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından partililer tarafından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olması beklenirken CHP kurmayları tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net olduğu ifade edildi.