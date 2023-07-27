Bakan Bolat ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve Büyükelçilik heyeti ile Ticaret Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, karşılıklı ticaret yatırımlarını artırmaya yönelik ortak atılabilecek adımları, vize sorunlarını ve çelik ürünlerinde ABD'nin uyguladığı ekstra gümrük vergisi konuları konuşuldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD Büyükelçisi Sayın Jeffry Flake ve Büyükelçilik heyetini Ticaret Bakanlığımızda kabul ettik." dedi.Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret konusunda yapılacak yatırımları artırmaya yönelik atılabilecek ortak adımların konuşulduğunu belirten Bakan Bolat, vize sorunlarını ve ABD'nin Türk çelik ürünleri ihracatına uyguladığı ekstra gümrük vergisi konularını da ele aldıklarını belirtti.Bakan Bolat görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.