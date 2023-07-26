Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesi Çeltek Mahallesi mevkisinde otomobilin sürücüsü Muhsin Yıldız ile otomobil sürücüsü Cüneyt Gözde kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenlerin durumu 112 'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada her iki araçta bulunan Muhsin Yıldız, Fatma Gözde, Cüneyt Gözde, Hediye Kara ve Saliha Kara isimli 5 kişi yaralanırken, Hatice Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.