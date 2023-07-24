Van'da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Ekiplerce, 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.