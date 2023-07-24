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Van'da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Ekleme: 24.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandıVan'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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