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Beyaz Gazete
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Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...

Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Twitter'a yeni logo geliyor. Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.07.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.' ifadesini kullandı.

Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, 'Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.' sözlerini sarf etti.

MUSK, TÜM GEÇMİŞİ DEĞİŞTİRİYOR
SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.
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