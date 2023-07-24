İki ilde denize girişler yasaklandı

Yapılan açıklamalara göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler bir süreliğine yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak; Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmenin hava şartlarından dolayı yasaklandığını duyurdu.İşte o açıklama;'Olumsuz Hava/deniz şartları sebebiyle bugün (24.07.2023) içinde Kandıra İlçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur.'Sakarya'da da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde saat 10.00 itibarıyla denize girmek yasaklandı.