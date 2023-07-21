Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı

Edirne'de bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı.Zanlılardan birinin PKK, 22'sinin FETÖ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.