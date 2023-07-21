Kocaeli'de çardak çöktü! 3 kişi altında kaldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çöken çardağın altında kalan 3 kişi yaralandı.
Akbal Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan yapım aşamasındaki ahşap çardak çöktü.
Cenaze sonrası okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için çardağın altında bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edilirken, R.F. ise Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze sonrası okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için çardağın altında bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edilirken, R.F. ise Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.