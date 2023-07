Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuştu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.

Başkan Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dünyaya da KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Türklerine zulmettiler. Kardeşlerimiz, ailelerinden, yurtlarından zorla koparıldı. Bu topraklarda korkunç katliamlara tanıklık ettik. Her türlü zulüm işlendi, ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türk ordusu yazdığı destanla Ada'ya huzur getirdi.'ADİL VE YAŞANABİLİR BİR ÇÖZÜM ARZU EDİYORUZ'20 Temmuz, Kıbrıs halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Tarih açıkça göstermiştir ki Rumaların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden kaçmamamıştır. Zulmü bilmemize rağmen kin gütmedik, intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Adil ve yaşanabilir bir çözüm arzu ediyoruz.'ADA'DAKİ GERÇEKLERE DAHA FAZLA SIRTINIZI DÖNMEYİN'Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız.Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın.BAŞKAN ERDOĞAN, ATATÜRK ANITI'NI ZİYARET ETTİErcan Havalimanı açılışı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.Anıta çelenk bırakan ve Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.'KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Başkan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:'Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.'