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Antalya için çok önemli uyarı: Mangal yakmayın!

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, kentteki yüksek sıcaklık ile düşük neme dikkati çekip, orman yangınlarının yüzde 90'nın insan eliyle çıktığını söyledi.

Ekleme: 19.07.2023 - 10:18 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Antalya için çok önemli uyarı: Mangal yakmayın!Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyrettiği Antalya'da, orman yangını riski sürüyor. Hatay, Muğla, Çanakkale, Adana ve Mersin'de süren yangınlar nedeniyle Antalya'da da riske karşı Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazır bekletiliyor. 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta çıkan ve 'Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangının benzerinin yaşanmaması için kent genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İnsansız hava araçları havadan, duman gözcüleri ise kulelerden 24 saat gözlem yapılıyor.

'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ'

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, havanın sıcak, nemin de düşük olduğu günlerde esen rüzgarın fön etkisi yaptığını söyledi. Bu durumun yangın için tüm ortamın hazır olduğu anlamına geldiğini belirten Dikici, 'Şimdi her şey yanmaya hazır durumda. 2021 yılında yaşadığımız Manavgat orman yangını faciasına yakın hava halleri var. Her türlü önlemi alıyoruz' dedi.

Vatandaşı bilgilendirmek için sürekli çalıştıklarını ve devriye görevleri yaptıklarını belirten Dikici, yangına karşı aldıkları önlemleri de anlattı. Yangın söndürme işçilerinin hazır beklediğini belirten Dikici, '1300 işçimiz 24 saat sadece yangın için bekliyor. Onlar yangın savaşçılarımız. 45 kulemiz var. 36'sında kamera var. Antalya'nın en ücra noktasına 15 dakikada ulaşacak ekiplerimiz var. 9 söndürme helikopteri, 2 kiralık, 4 de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi envanterinde yer alan 6 uçağımız var. Havada 24 saat gözetleyen insansız hava aracımız var' diye konuştu.

20 GÜN MANGAL YAKMASAK NE OLUR'

Orman yangınları ile ilgili veri tuttuklarını, bunların içinde en çok insan faktörünün dikkati çektiğini belirten Dikici, 'Yangın, yüzde 90'ın üzerinde insan eliyle çıkıyor. Antalya'da yıllık 240 ile 300 arası orman yangını çıkıyor. 225'i insan kaynaklı. İhmal çok fazla. Hafta sonu aile ziyaretlerine gidip, çöpleri toplayıp, yakıyorlar. Tarlada anız yakılıyor. Sera yaparken demir kesiliyor; kıvılcım çıkıyor. Mangal var. 20 gün mangal yakmasak ne olur? Restoranda yiyin' dedi.

'YANIMIZDA HORTUM VAR, SU GETİRDİK DİYORLAR'

Uyardıkları vatandaşlardan da ilginç tepkiler aldıklarını söyleyen Dikici, 'Yanımızda hortum var, su getirdik diyorlar. Bütün Türkiye Manavgat orman yangınına geldi. Söndürebildik mi? Bir kibritten çıkan yangındı. O nedenle 'Söndürürüm, önlem aldım' demeyelim' diye konuştu. Dikici, ormanlara yönelik vatandaşın duyarsız davrandığını da söyledi. Çöplerin, moloz yığınlarının, eski eşyaların ormana bırakıldığını anlatan Dikici, ocak ayından bu yana Antalya bölgesinde 49 orman yangının meydana geldiğini, 50 hektar alanın ise zarar gördüğünü söyledi.

Antalya için çok önemli uyarı: Mangal yakmayın!
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