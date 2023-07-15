  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.

Ekleme: 15.07.2023 - 21:14 Güncelleme: 15.07.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
ASELSAN düşman füzesini kör edecek
ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek.

Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.

ASELSAN düşman füzesini kör edecek






Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırdı.

Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe MANPAD'lar, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine (flare) karşı daha dirençli hale geldi.

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100 tareti, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştiriyor.

YILDIRIM-100 çift taret konfigürasyonuna sahip ve her taret barındırdığı Hassas Takip Birimi ve yüksek güçte lazer üretebilen Lazer Birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem ayrıca DIRCM sistemini yöneten ve füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir Kontrol Birimi'ni de içeriyor.

ASELSAN düşman füzesini kör edecek
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı
'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez
Bakan Fidan: FETÖ’ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı