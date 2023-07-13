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Uzmanlar uyarıyor! Aşırı sıcaklarda kimler riskli? Nasıl korunmalı

Dünyada en sıcak gün rekorları üst üste kırıldı. Yeni bir sıcak hava dalgasının gelerek insanları bunaltacağı uyarıları yapılıyor. Böyle bir ortamda uzmanlar da aşırı sıcaklıklara karşı yapılabilecekleri sıralıyor.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Uzmanlar uyarıyor! Aşırı sıcaklarda kimler riskli? Nasıl korunmalıDünyada iklim değişikliği ile birlikte aşırı sıcaklıklar yaşanıyor

Aşırı sıcaklıklar yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline geldi.

Sıcaklar çok sayıda ölüme neden olmaya başladı.

Vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyaran kurumlardan birisi Türk Toraks Derneği oldu.

Dernekten yapılan açıklamada, Prof. Dr. Sebahat Genç ile Dr. Sabri Serhan Olcay'ın aşırı sıcakların sağlığa etkileri ve korunma yöntemlerine ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

"17 ila 31 derece arası iyi"
Prof. Dr. Sebahat Genç, genellikle insanların hayatlarını rahat bir biçimde sürdürebildikleri hava sıcaklığının 17 ila 31 derece arasında olduğunu ifade ederek, bu değerlerin altında ve üstünde belirli bir tolerans sınırının var olduğunu kaydetti.

Risk grubu
Genç, güneş çarpması olarak da bilinen sıcak çarpmasının uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalınması ve vücudun aşırı miktarda ısınmasından ortaya çıkan bir durum olduğuna dikkati çekerek, reskli grupları şöyle sıraladı:

-Yaşlılar.

-Kadınlara nazaran erkekler.

-Bebekler ve 5 yaş altı çocuklar.

-Kalp damar hastalıkları, Parkinson, demans, obezite, diyabet, astım, bronşektazi veya KOAH, ishal, kistik fibrozis, skleroderma gibi hastalığı olanlar.

-Yatağa bağımlı hastalar.

-Daha önce sıcak çarpması geçirmiş olanlar.

-Hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, depresyon ve psikoz ilaçları kullananlar.

Sıcak çarpmasının belirtileri
Genç, vücudun normal sıcaklığını dengede tutamaz duruma geldiğinde de sıcak çarpmasının belirtileri kendini göstermeye başladığına, bunun vücut sıcaklığının hızlı bir şekilde 40 derece ve üzerine çıkması, terlemenin bozulması, cildin sıcak ve kuru olması, önce kızarıp daha sonra soluk ve morumsu bir renk alması, normalden daha hızlı soluk alıp verme, nabzın normalden hızlı atması, bulantı, kusma, baş ağrısı ile kendisini gösterebildiğine işaret etti.

Aşırı sıcaklardan korunmanın önemi
Dr. Sabri Serhan Olcay ise aşırı sıcakların isilik, sıcak ödemi, yaşamsal organ hasarı, olumsuz gebelik süreçleri ve ölüm gibi istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

"11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmasın"
Olcay, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını isteyerek, şu tavsiyelerde bulundu:

-Sıcak dalgası olduğu günlerde mümkünse evlerin içinin serin tutulması,

-Tüm pencereleri ve panjurları, gece ve sabahın erken saatlerinde, dış sıcaklığın daha düşük olduğu zamanlarda eğer güvenliyse açılması,

-Yapay aydınlatmaların ve elektrikli cihazların kapatılması,

-Gölgede kalınması, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu faktörü yüksek güneş kremi kullanılması,

-Bol su içilmesi ve sağlıklı sıvılar tüketilmesi,

-Ağır yemeklerden kaçınılması, şeker, alkol ve kafein içeren içeceklerden uzak durulması,

-Doğal malzemeden yapılmış, hafif, bol ve açık renk kıyafetler giyilmesi,

-Akciğer rahatsızlığı varsa kişinin egzersizin faydalı olacağı,

-Hava, polen ve kirlilik tahminlerini güvenilir bir kaynaktan takip edilmesi,

-Toplu taşımada klima kullanılması.
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