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Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 13 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji'den Marmara'ya yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 13 Temmuz hava durumu raporu.

Ekleme: 13.07.2023 - 09:06 Güncelleme: 13.07.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre bu hafta Türkiye genelinde ve İstanbul'da yüksek hava sıcaklıkları etkisini gösterecek. Son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'YA SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Trakya'dan başlayacak sıcaklıkların başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedileceğini açıklandı. İstanbul Valiliği de vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu saatler arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu

KAYSERİ 12°C, 31°C
Az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Az bulutlu

TOKAT 15°C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 11°C, 29°C
Az bulutlu

ERZURUM 9°C, 26°C
Az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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