Kavurucu sıcaklar kapıda! Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre bu hafta Türkiye genelinde ve İstanbul'da yüksek hava sıcaklıkları etkisini gösterecek. Son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Trakya'dan başlayacak sıcaklıkların başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedileceğini açıklandı. İstanbul Valiliği de vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu saatler arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 41°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 27°C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 33°CAz bulutluESKİŞEHİR 15°C, 34°CAz bulutluKAYSERİ 12°C, 31°CAz bulutluKONYA 19°C, 33°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 31°CAz bulutluKASTAMONU 11°C, 30°CAz bulutluSİNOP 22°C, 27°CAz bulutluZONGULDAK 19°C, 30°CAz bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 21°C, 28°CAz bulutluTOKAT 15°C, 31°CAz bulutluTRABZON 23°C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 11°C, 29°CAz bulutluERZURUM 9°C, 26°CAz bulutluMALATYA 18°C, 34°CAz bulutluVAN 14°C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 39°CAz bulutlu ve açık