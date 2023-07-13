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Fethiye’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi!

Fethiye'de Yakup Anaeli direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçti… 3 araçla çarpılan Yakup Anaeli ile arkadaşı Saim Haykır, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Ekleme: 13.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Fethiye’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi!Korkunç kaza Muğla Fethiye'de 12 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi.

17 KA 444 plakalı otomobil sürücüsü Yakup Anaeli direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yoldaki telleri kırarak, karşı şeride geçti. Fethiye istikametine doğru seyir halinde olan 71 BC 726, 16 AVE 370, 48 JL 226 plakalı otomobillere çarptı.

Fethiye’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi!

Kazada otomobil hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan Yakup Anaeli'yi yarım saat süren uğraşın adından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yakup Anaeli ve aynı otomobilde bulunan Saim Haykır, H.A. ile diğer araçlarda bulunan F.E., P.E. ve E.E. isimli yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak
ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Fethiye’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi!

Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralıları battaniye ve şemsiyeler ile güneşten korumaya çalıştı.

Hastanede tedavi altına alınan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Saim Haykır'ın ardından Yakup Anaeli de hayatını kaybederken kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fethiye’de korkunç kaza: 4 araç birbirine girdi!

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