Dışişleri'nden KKTC'nin BM tepkisine destek! Federal çözümü unutun!

Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı basın açıklaması hakkında, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını tümüyle destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü görülmektedir. Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir.