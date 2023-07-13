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Beyaz Gazete
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CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları tırmandı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası sosyal medyaya taşındı. Genel başkanlık için destek arayan Ekrem İmamoğlu, görevden atılan Onursal Adıgüzel'i de yanına aldı. Kurdukları trol ordusu ile sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na savaş açtı… Bunun üzerine CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem de kolları sıvadı. İmamoğlu'nu yerel seçimlerde başarısız göstermek için hamleleri sıraladı… İşte detaylar…

CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
Ekleme: 13.07.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.07.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
14 ve 28 Mayıs seçimleri, muhalefet için hezimetle sonuçlandı. 8'li koalisyon, aldığı tarihi yenilginin ardından adeta dağıldı.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmasında ise gerilim tırmandı.

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgasında yeni cepheler açıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'nun 'İktidar İçin Değişim' sloganıyla başlattığı tartışmayı sosyal medyaya taşıdı. 14 Mayıs'taki ilk turdaki seçimlerin ardından görevine son verilen CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Onursal Adıgüzel'i de yanına aldı.

Trol ordusu ile sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Hatta özellikle Onursal Adıgüzel'in kendi ekibiyle İmamoğlu'nun grubuna entegre edildiği iddiası ortaya atıldı.

CHP Genel Merkezi'nin de dijital savaş için Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yeni bir trol ordusu kurma hazırlıklarına başladı. Eren Erdem'in, kendi ekibini kurmasıyla, iki tarafın yakın zamanda oluşturdukları trol ve sosyal medya fenomenlerinin karşı karşıya geleceği iddiası gündemi salladı.

AMAÇ 'BAŞARISIZLIĞI' GÖSTERMEK

Sosyal medyada trol ordusu kuran ve Onursal Adıgüzel'den destek alan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medyada bir algı çalışması başlattığı ve CHP liderinin seçimlerdeki başarısızlığını daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştığı vurgulandı.

CHP Genel Merkezi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler, yerel seçime sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için kolları sıvadı

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını iddia ettiği projelerin aslında AK Parti döneminde başlatıldığını kendisinin bunlara bir dahli olmadığına yönelik içerikleri gündeme yaymaya çalıştı.

İki ekibin de yüksek takipçisi bulunan hesaplara viral reklam verdikleri ortaya çıktı.
CHP’de kavga sosyal medyaya taşındı: Ekrem İmamoğlu trol ordusu kurdu!
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