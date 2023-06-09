Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Hatay'ı da yıktı. Şehrin en lüks yapılarından Rönesans Rezidans saniyeler içinde yıkıldı.Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut da enkaz altında kaldı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına rağmen bir türlü bulunamadı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel başta olmak üzere pek çok arkadaşı, Savut'un bulunması için çağrı yaptı. Son olarak Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, atv'yi arayıp Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Savut'un bulunması için yardım çağrısı yaptı. İşte bu sırada, şoke eden bir gelişme yaşandı.Programa bağlanan bir vatandaş depremde hayatını kaybeden akrabalarına ait olduğunu düşündükleri cenazeyi Adana'ya götürdüklerini açıkladı. 'Buradaki cenaze size ait olabilir' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Adana'ya giden Ali Savut, kardeşini elindeki yüzükten tanıdı. Ardından DNA testi yapıldı.Cenaze ile Ali Savut'un DNA'ları arasında yüzde 90 uyum sağlandı. Depremden 15 gün sonra cenazesine ulaşılan Savut, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Volkan Demirel ise yakın dostunun ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Dün Taner Savut'un kızı Alya'nın mezuniyet törenine katıldı. Alya Savut 'yanımda olduğun için çok teşekkür ederim' notunu paylaşırken Volkan Demirel'in vefasına yorum yağdı:-Vefasından, duygusallığından yani insan yanından dolayı saygı duyuyorum.-Çok büyüksün kaptan.-Bir baba, bir dost olmanın en güzel örneklerinden birisin iyi ki varsın kral.-Karakter çok başka bir şeydir, en çok da Volkan Demirel'e yakışır!-Bu adamın kalbinin güzelliği gerçek mi?-Çok duygulandım yalnız bırakmamış kızı.-Her haliyle örnek bir insan, helal olsun.-Adam diye yazılır Volkan diye okunur.-Var ol Volkan! Büyük adamsın.-Adam kızın mezuniyetine gidip babalık yapmış. Çok büyüksün.