FETÖ’nün A Mütevelli heyetindeki isim yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Örgütünün A Mütevelli heyetindeki Kamil Türe, isimli şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmada, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan K.T., isimli şahıs yakalandı.Araştırmalar sonucunda İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütünün A Mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hükmü bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin Marulcu Mahallesinde yaptığı araştırmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, cezaevine teslim edilecek.