TBMM'de yeni başkan seçimi: İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamadı

Türkiye Millet Meclisi'nde yeni dönemin mesaisi başladı.Bu kapsamda bugün başkanlık sürecine girildi.Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.TBMM Genel Kurulu, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplandı.AK Parti ve MHP grubu, Meclis Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.Ana muhalefet partisi CHP, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.İyi Parti TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede,İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turunda 400 oy şartı arandı.Türkiye Büyük Millet Meclis'inde yeni başkan seçimininin ilk turunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İyi Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20 ve TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı.Yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 2. tur oynaması başladı.Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.