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Bakan Koca’dan Amasya’ya başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya’da yaşanan ve iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketi sebebiyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Ekleme: 7.06.2023 - 17:43 Güncelleme: 7.06.2023 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca’dan Amasya’ya başsağlığı
Geçtiğimiz Pazar günü etkili olan sağanak yağış ve sonrasında yaşanan sel felaketinde iki vatandaşın hayatını kaybetti. Piknik yapmak için Kızılkışlacık Köyüne giden 3 vatandaş, sel sularına kapılmış, biri kendi imkanları ile kurtulurken, arama çalışmaları sonrası iki vatandaşın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Bakan Koca mesajında; 'Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde önceki gün yoğun yağış nedeniyle sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden 1'i olay sırasında kurtulmuş, arama ve kurtarma çalışmalarında diğer 2 kişiye ulaşılamamıştı. Kayıp 2 kişiden 1'ine dün, diğerine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır. Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi benzer acılardan korusun.' ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca’dan Amasya’ya başsağlığı
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