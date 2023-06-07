Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret zammı, memur maaşı ve emekli aylığı artışlarıyla ilgili gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Yenin kabinenin belli olmasının ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.
ZAMLAR İÇİN YASAL HAZIRLIK
Bakan Işıkhan'ın masasındaki bir diğer önemli başlığı memur ve emekliler için zam hazırlıkları oluşturuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanarak emekli olanlarla birlikte yaklaşık 15.6 milyon emekli enflasyon zammıyla beraber refah payı da alacak.
Temmuz ayı ile birlikte 7500 liranın üzerinde aylık alan emeklilere yapılacak kademeli artış, refah payı, seyyanen artış gibi geliri artıracak düzenlemelerin Meclis'e gelmesi gerekiyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarken Kurban Bayramı'nda artış olup olmayacağı merak ediliyor.
470 BİN MEMURA EK GÖSTERGE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladı. Bakan Işıkhan'ın onayının ardından Meclis gündeminde yer alacak ilk tekliflerden biri de bu olacak. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak.
Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.
Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.
TAŞERON İŞÇİ DÖNEMİ KAPANIYOR
Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENİYOR
BAĞ-KUR primlerinin 9 bin günden 7200 güne indirilmesine yönelik çalışma da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bakan Işıkhan'ın öncelikli dosyalarından birini oluşturan prim düzenlemesiyle birlikte emeklilik sisteminde de yeni bir dönem başlayacak. Yeni düzenlemeyle 1800 günlük prim indirimi esnafa 5 yıl erken emeklilik kapısı açacak.
AYLIK BAĞLANMAYANA AVANS
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında 2 milyonu aşkın başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, Mart ayında başvurup işlemleri tamamlanmayanlar da heyecanla bekliyor.
Haziran ayı itibariyle başvuru tarihinin üzerinden 90 gün geçmesine karşın aylık alamayanların 25 bin 520 lira avans (net asgari ücretin üç katı) talep etme hakkı bulunuyor. SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere yazılı talepte bulunmaları durumunda ilerde alacakları emekli aylığından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.
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