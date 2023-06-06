Dereler taştı yollar göle döndü : Sağanak yağış şehri birbirine kattı

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi.Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu.Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı.Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.