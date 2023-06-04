Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.Rusys-Ukrayna savaşı başladığından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde. Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti. Ancak sonrasında Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul edince, Fin yönetimi İsveç olmadan NATO'ya girmişti.İsveç'te ise skandal hamleler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferinin ardından Erdoğan'a tebrik telefonunuda bulunan Stoltenberg'in İsveç'in NATO meselesinin görüşülmesinin gündeme geldiği ifade edilmişti.