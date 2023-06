Siyasi partiler bayramlaştı! Dikkat çeken diyaloglar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, 'En şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç makamlarını bu noktada uluslararası hukuka, din ve vicdan özgürlüğü anlamında kutsalımıza yapılan saldırıyı men etmeye uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz.' dedi.Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki heyet ziyaret etti.AK Parti'de CHP heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet karşıladı.Bayramlaşmanın ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın bütün insanlığa huzur, barış, hoşgörü getirmesini temenni etti.Bu hoşgörünün zirve yapması gereken dönemlerde zaman zaman istenmeyen olumsuz olaylarla karşılaşıldığını belirten Uygur, şunları kaydetti:'Kurban Bayramı'nda kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te menfur bir saldırı gerçekleşti. Hem cami önünde hem polis gözetiminde hem de İsveç makamlarının, yüksek yargısının onayıyla gerçekleşti bu hareket. Biz, en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç makamlarını bu noktada uluslararası hukuka uygun, din ve vicdan özgürlüğü anlamında kutsalımıza yapılan saldırıyı men etmeye uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz. Biz milletçe bu noktadaki tepkimizi, lanetimizi en üst düzeyde belirttik ve bunla ilgili mücadelemiz meşru zeminler çerçevesinde, hukuka uygun bir şekilde her platformda devam edecek.Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Biz, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle ferasetiyle sağduyusuyla açtık. Bütün bunlara inat, güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan bu şekildeki hiçbir menfur hadise alıkoyamayacak.'Uygur, gelecek süreçte Anayasa değişikliğinin en geniş mutabakatla gerçekleşeceğine inançlarının tam olduğunu da ifade etti.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bayramın buruk bir şekilde idrak edildiğini hatırlatan Uygur, depremde zarar gören şehirleri ayağa kaldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bu kapsamda yapımı tamamlanan evlerin teslimatının gerçekleştirildiğini aktardı.Uygur, depremin ilk anından itibaren kusuru, hatası, ihmali olanlarla ilgili yargının hızlı bir şekilde harekete geçtiğini vurgulayarak, bundan sonra da hukuk doğrultusunda sürecin şüpheye yer vermeyecek şekilde işleyeceğini bildirdi.- 'Bu tip hadislerin yaşanması üzüntü verici'CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de birden fazla gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakma olayının saygısızlığın ötesinde, Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin canını acıtma, duygularını zedeleme amacı taşıdığını söyledi.Bu olayın özgürlükle ilgisinin olmadığının altını çizen Emre, 'Hukuki açıdan İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım.' dedi.Bayramların barışın, hoşgörünün vurgulandığı zamanlar olduğuna işaret eden Emre, özellikle bayram zamanlarında bu tip hadiselerin yaşanmasının ayrıca üzüntü verici olduğunu ifade etti.Emre, CHP olarak milletin verdiği görevi dört dörtlük yapmakla mükellef olduklarını belirterek, Anayasal ve kanuni değişikliklerde, temel ilke ve görüşler çerçevesinde milletin iradesini yansıtmaya gayret göstereceklerini kaydetti.Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili soruşturmaları takip ettiklerini dile getiren Emre, 'Burada caydırıcılığın sağlanması, ucu nereye dokunursa dokunsun hiç ayrım yapmadan muhakkak üzerine gidilmesi lazım. Burada hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımıza en büyük borçlarımızdan biri bu. Bunun da yerine gelmesi lazım.' diye konuştu.- MHP heyetinin ziyaretiAK Parti'yi ikinci ziyaret eden parti ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti oldu.Durmaz ve heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler karşıladı.Uygur, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kurban Bayramı'nın yaşandığını, 14 ve 28 Mayıs itibarıyla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar açıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı bütün milletle inşa edeceklerini belirten Uygur, son dönemde Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonların olduğuna dikkati çekti.Bunun bir örneğinin de İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayı olduğunu ifade eden Uygur, 'Lanetliyoruz. Hem bir caminin önünde hem Kurban Bayramı'nda hem polis koruması altında, üstüne üstlük İsveç yargısının onayıyla gerçekleşen elim bir saldırı. En güçlü şekilde lanetledik. Hukuki ve meşru, bütün yollarla bu tepkimizi hep dile getireceğiz.' dedi.Uygur, bütün kritik süreçlerde milletin her zamanki sağduyusunu, ferasetini gösterip her zaman güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını koyduğunu dile getirerek, 'Biz, bütün bu elim hadiselere, saldırılara, operasyonlara inat güçlü ve büyük Türkiye yolunda milletimizle beraber emin adımlarla, Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.- '16'lı masa ne zaman kurulacak bekliyoruz'MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da tüm milletin, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.Türkiye'nin, kendi iç istikrarını sağlamak bakımından son derece önemli iki seçimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Durmaz, içeriden ve dışarıdan bu süreçte gerilim yaşatmaya, milleti kamplaştırmaya, birbirine düşürmeye yönelik gayretlerin hepsinin boşa çıktığını söyledi.Durmaz, şimdi önlerinde 2024 yerel seçimlerinin olduğuna işaret ederek, 'Yerel seçimlere de aynı şekilde Sayın Genel Başkan'ımızın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yine ittifak olarak en iyi sonuçların alınacağı umuduyla giriyoruz. Şüphesiz bu konuda kendilerinin takdirlerinin ne olacağı önümüzdeki günlerde şekillenecektir. Biz şunu biliyoruz, bu kadim şehirler böyle bir kötü yönetİmi hak etmiyor. Seçimden sonra Millet İttifakı'nda başlayan değişim, dönüşüm sürecinin, yerel seçimde de yeni değişimlere gebe olduğunu görüyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.Belgin Uygur da 2024'teki yerel seçimlerde milletin yine aynı feraset ve sağduyuyla, hizmetten, eserden, güvenden, istikrardan, güçlü ve büyük Türkiye'den yana, güçlü şehirlerden yana tercihini kullanacağına inandıklarını, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Sadir Durmaz'ın '16 masa nasıl, ne zaman kurulacak onu da bekliyoruz.' demesi üzerine Uygur, 'Masa çok kalmadı aslında, şu saat itibarıyla arka arkaya açıklamalar yapılıyor.' karşılığını verdi.Durmaz da 'Alt alta yazıyoruz 16 olmuyor. Bilemiyorum nasıl olacak.' diye konuştu.