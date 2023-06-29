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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'taki bayramlaşmaya telefonla bağlandı

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ve partisine yönelik teveccühlerinden dolayı Bayburtlulara teşekkürlerini sundu. Erdoğan, ilk teşekkür ziyaretini de Bayburt'a yapacağının müjdesini verdi.

Ekleme: 29.06.2023 - 15:47 Güncelleme: 29.06.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan tarihi seçimde Bayburt'tan yüzde 82 oy aldı...

Hem ilk tur hem de ikinci turda kendi rekorunu kıran Bayburt, yine birinciliği kimseye kaptırmadı.

Yeniden göreve seçilmesinde büyük pay sahibi olan Bayburtlulara teveccühlerinden dolayı minnettar olan Cumhurbaşkanı, bu kez AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katıldı.

İlk ziyaret Bayburt'a
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığı ile Türkiye birincisine bir kez daha teşekkür eden Cumhurbaşkanı, ilk ziyaretini de Bayburt’a yapacağını söyledi.

Yerel seçimlerde de aynı başarıyı beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin. Bayburt, partimizin bir numaralı ili oldu. Bu bizim için iftihar vesilesidir. En kısa zamanda Bayburt’a ilk teşekkür ziyaretini yapacağız. Çünkü Bayburt bunu hak etti. Bizleri çok mutlu etti, bahtiyar etti. Malum yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde de aynı başarıyı sağlayacağına inanıyorum.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı
Birliğiniz beraberliğiniz bizim için çok önemli. Hz. İsmail’in hassasiyeti, teslimiyeti, bizim parti teşkilatlarımızın da bir nişanesidir. Bayburt zaten bunu her zaman ortaya koymuştur. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın bitişiyle beraber bölge çok daha farklı bir duruma ulaşacak. Bundan böyle Trabzon’dan Gümüşhane ya da Bayburt’a değil, Gümüşhane Havalimanı ile hemen yarım saatte illerimize ulaşma imkanımız olacak. Tüm Bayburtlu kardeşlerimizi Allah için seviyorum.
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